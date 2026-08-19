مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال بجنوب لبنان

صورة أرشيفية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات عدوان الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا العدوان المستمر منذ مارس الماضي إلى 4351 قتيلا و12704 جرحى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال انفجرت بالقرب من سواتر ترابية بين بلدتي (زوطر الشرقية) و(ميفدون) وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وفي وقت سابق أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 4348 قتيلا و12703 جرحى. وتأتي هذه الخروقات والتطورات الميدانية رغم تفاهمات (اتفاق الإطار) الذي تم التوصل اليه برعاية امريكية لإنهاء المواجهات العسكرية والذي ينص على تولي (مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان) التنسيق المباشر بين الأطراف لضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي التدريجي وبسط سيادة الدولة اللبنانية عبر انتشار الجيش في المناطق الجنوبية.