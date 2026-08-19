رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يبحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية تطوير التعاون المشترك

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الفريق أول دان كين

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الفريق أول دان كين سبل تطوير التعاون العسكري المشترك بين الجانبين.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء الفريق الشريعان بنظيره الفريق أول كين في مبنى وزارة الحرب الأمريكية (بنتاغون) وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة الشراكات الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.