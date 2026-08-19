الداخلية: ضبط 22 متهما في 13 قضية مختلفة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط 22 متهما في 13 قضية مختلفة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن تحريز كميات من مادة الشبو والهيروين وأوراق مشبعة بمادة الكيميكال إلى جانب أقراص من المؤثرات العقلية وكميات من الماريغوانا والحشيش وبذور الماريغوانا فضلا عن موازين حساسة وعدد من أدوات التعاطي.

وأشار إلى انه تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.