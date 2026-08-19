وزير الخارجية يبحث ونظيره السوداني تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان محي الدين سالم

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف محي الدين سالم والوفد المرافق له.