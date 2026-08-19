وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي والخدمات المقدمة للمراجعين

وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح يتفقد مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي ويطلع على سير العمل

قام وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الأربعاء بجولة تفقدية في مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي بمنطقة الخالدية للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن الشيخ سلمان الصباح اطلع خلال الجولة على آلية العمل في مختلف أقسام المركز وعياداته وانسيابية تقديم الخدمات الصحية كما استمع إلى شرح من القائمين على المركز حول طبيعة الخدمات المقدمة وآليات استقبال المراجعين وتنظيم سير العمل.

وأضافت أن الجولة شملت عددا من الأقسام والعيادات حيث استمع الوكيل مباشرة إلى آراء وملاحظات المراجعين حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومدى سهولة الحصول عليها بما يسهم في رصد فرص التحسين والارتقاء بتجربة المراجع.

وأوضحت أن الوكيل التقى بالكوادر الطبية والفنية والإدارية واسمتع إلى أبرز الملاحظات والاحتياجات المرتبطة بسير العمل مؤكدا أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات بما يدعم جودة الرعاية الصحية ويلبي احتياجات المراجعين.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولة تأتي ضمن نهجها في تعزيز المتابعة الميدانية المباشرة للمنشآت الصحية والوقوف على سير العمل واحتياجات المرافق والكوادر بما يسهم في مواصلة تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وجودتها.