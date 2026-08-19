وزيرة الشؤون تشيد باختيار وعد العازمي في لجنة الشباب بالاتحاد العالمي للمكفوفين لتمثيل آسيا

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال استقبالها وعد العازمي

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إن اختيار وعد العازمي ضمن عضوية لجنة الشباب في الاتحاد العالمي للمكفوفين لتمثيل قارة آسيا يعد أول إنجاز من نوعه على مستوى الكويت والخليج ويعكس قدرة الشباب الكويتيين على الحضور والتمثيل في المحافل الدولية ويعزز مكانة وسمعة الكويت في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب استقبالها وعد العازمي مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي بما يبرز قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات.

وأضافت أن اختيار العازمي جاء ضمن عضوية لجنة الشباب التي تضم ستة ممثلين يمثل كل منهم إحدى قارات العالم.

وأوضحت أنها اطلعت خلال اللقاء على دور الاتحاد العالمي للمكفوفين الذي يضم مئات المنظمات من أكثر من 190 دولة ويمثل نحو 335 مليون شخص من المكفوفين وضعاف البصر حول العالم ويعمل على تعزيز حقوقهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.