التربية: فريق طلبة الكويت يشارك في أولمبياد علوم الأرض الدولي بإيطاليا

فريق طلبة دولة الكويت المشارك في فعاليات أولمبياد علوم الأرض الدولي الـ(19) بمدينة تورينو الإيطالية

أعلنت وزارة التربية مشاركة فريق طلبة دولة الكويت في فعاليات أولمبياد علوم الأرض الدولي الـ19 الذي تستضيفه مدينة (تورينو) الإيطالية في الفترة من 20 حتى 27 أغسطس الجاري وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المتعلمين وتنمية قدراتهم العلمية وتعزيز مشاركتهم في المحافل الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن فريق الطلبة في هذا المحفل العلمي الدولي يمثله أربعة متعلمين هم طلال المطيري من ثانوية (طارق بن زياد) وغالية العنزي من ثانوية (حبيبة بنت شريق) ونرجس سبتي من ثانوية (ليلى الغفارية) وكوثر القطان من ثانوية (بيان).

وبينت أن مشاركة الطلبة في هذا المحفل تجسد ثمرة الجهود المبذولة لرعاية وإعداد المتعلمين وتأهيلهم للمنافسة في المسابقات والأولمبيادات العالمية بما يسهم في صقل مهاراتهم العلمية وتنمية قدراتهم في مجالات علوم الأرض وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل العلمية الدولية.

وأعربت عن التمنيات لأعضاء الفريق بالتوفيق والسداد وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم دولة الكويت ورفع راية الوطن عاليا في هذا المحفل العلمي العالمي.