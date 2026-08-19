بنك برقان يختتم أحدث نسخ برنامجه التدريبي الصيفي “Path” بتخريج المشاركين وعرض مشاريعهم بالشراكة مع CODED و”لوياك”

مدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان فاطمة أحمد

في إطار التزامه المتواصل بالمسؤولية المجتمعية والاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية المستقبلية، اختتم بنك برقان بنجاح أحدث نسخ برنامجه التدريبي الصيفي “Path”، بعد رحلة تدريبية امتدت على مدار أربعة أسابيع بمشاركة 28 طالباً وطالبة. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع أكاديمية CODED، بمشاركة أبناء موظفي بنك برقان ومتدربين من “لوياك”، حيث جمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية في القطاع المصرفي، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية، والثقافة المالية، وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز جاهزية المشاركين لمراحلهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

واختُتم البرنامج بحفل تخريج وعرض لمشاريع الطلبة، استعرض خلاله المشاركون مشاريع تخرجهم وتجربتهم وما اكتسبوه من معارف ومهارات طوال فترة البرنامج، وذلك أمام لجنة تحكيم ضمّت عدداً من قياديي بنك برقان. كما شهد الحفل تكريم المشاركين المتميزين بجائزتي “أفضل مبيعات” و”أفضل تطبيق وفكرة مشروع”، تقديراً لإبداعاتهم وقدرتهم على توظيف ما اكتسبوه خلال البرنامج وتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية.

ويقدم البرنامج تجربة متكاملة تمزج بين التعليم النظري والتطبيق العملي، حيث يتضمن ورش عمل تقدمها أكاديمية CODED بهدف تعزيز الثقافة المالية، والقدرات الرقمية، والمهارات الميدانية لدى المشاركين، فضلاً عن توسيع آفاقهم وإحاطتهم بالفرص المهنية الواعدة في القطاع المصرفي ومواكبة متطلبات سوق العمل بشكل عام.

ويأتي برنامج “Path” ضمن جهود بنك برقان الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، ودعم موظفيه وعائلاتهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية. كما يتيح البرنامج للشباب فرصة التعرف عن قرب على بيئة العمل، وتطوير مجموعة من المهارات العملية والرقمية والمالية والشخصية التي تساعدهم على الاستعداد بصورة أفضل للفرص الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ فاطمة أحمد، مدير أول – الثقافة المؤسسية والارتباط الوظيفي في بنك برقان: “نفخر اليوم بإتمام المشاركين رحلة تدريبية امتدت شهراً كاملاً، جمعت بين الثقافة المصرفية والمهارات الرقمية وريادة الأعمال والتجربة العملية في مختلف قطاعات بنك برقان. وقد عكست مشاريع التخرج ما اكتسبه الطلبة خلال البرنامج من معارف ومهارات، إلى جانب ما أظهروه من إبداع وثقة وروح عمل جماعي وقدرة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق”.

وأضافت: “نسعى من خلال برنامج “Path” إلى إتاحة الفرصة للشباب للتعلم من خلال التجربة، واكتشاف إمكاناتهم، والتعرف بصورة أعمق على بيئة العمل. وما لمسناه من تطور لدى المشاركين ومستوى المشاريع التي قدموها في ختام البرنامج يؤكد أهمية الاستثمار في تجارب نوعية تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية”.

أعضاء من إدارة بنك برقان مع المشاركين في برنامج التدريب الصيفي “Path” خلال حفل التخرج الذي توّج إتمام رحلتهم التعليمية الممتدة على مدى أربعة أسابيع

ومن جانبها، قالت السيدة/ ندى دانشي، مدير قسم التمكين المهني في “لوياك”: “يسعدنا التعاون مع بنك برقان من خلال برنامج التدريب الصيفي “Path”، الذي أتاح للشباب فرصة خوض تجربة عملية حقيقية والتعرف عن قرب على بيئة العمل، بما أسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل”.

وأضافت: “تسهم مثل هذه التجارب في تنمية مجموعة من المهارات الأساسية لدى الشباب، بما في ذلك العمل الجماعي والتواصل الفعال وتحمل المسؤولية وحل المشكلات، وتمنحهم مزيداً من الثقة في الانتقال إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية المقبلة”.

وشمل برنامج “Path”، الذي تم تطوير محتواه بالتعاون مع أكاديمية CODED، مساراً متكاملاً في ريادة الأعمال، اكتسب من خلاله المشاركون خبرة عملية في تطوير الأفكار الرقمية للتطبيقات، وتصميم الهوية البصرية، وإعداد النماذج الأولية للمواقع والتطبيقات. كما عمل البرنامج على تنمية مهارات الخطابة والإلقاء والعروض التقديمية، والتي طبقها المشاركون عملياً خلال عرض مشاريعهم في حفل التخرج.

وخلال الأسبوعين الأخيرين من البرنامج، خاض المشاركون تجربة تدريب ميداني في عدد من إدارات وفروع بنك برقان، أتاحت لهم التعرف عن قرب على طبيعة العمل في القطاع المصرفي واكتساب خبرات عملية تحت إشراف كفاءات البنك.

كما تضمن البرنامج ورشاً توعوية لتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى المشاركين ضمن حملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية. وتناولت الورش عدداً من الموضوعات، من بينها أساليب الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، وأهمية الادخار، والاستخدام الآمن للخدمات المصرفية، إلى جانب تشجيع المشاركين على تبني السلوكيات المالية السليمة منذ سن مبكرة. كما ساهم البرنامج في تطوير عدد من المهارات الأساسية المرتبطة ببيئة العمل المصرفي، بما في ذلك خدمة العملاء والتواصل الفعال والعمل الجماعي.

ومن خلال اختتام هذه النسخة من برنامج “Path”، يجدد بنك برقان التزامه بالاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير تجارب تعليمية وعملية نوعية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتكنولوجية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل، وذلك ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وتماشياً مع شعاره “أنت دافعنا”.