رئيس الأركان العامة للجيش يزور سفارة دولة الكويت في واشنطن

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان يزور سفارة دولة الكويت في واشنطن

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان والوفد المرافق له بزيارة إلى سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان في استقباله سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح وأعضاء البعثة الدبلوماسية وذلك ضمن إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان لها اليوم الأربعاء أنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على جهود السفارة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي.

وأضافت أن الفريق الركن الشريعان زار برفقة الشيخة الزين الصباح موقع إنشاء النصب التذكاري لعمليتي (عاصفة الصحراء) و(درع الصحراء) حيث اطلع على مراحل تشييده وما يجسده من تضحيات قدمها الشعب الأمريكي الصديق ضمن عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير دولة الكويت عام 1991 وما يعكسه من عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين.

ورافق رئيس الأركان العامة للجيش خلال الزيارة الرسمية وفد رفيع المستوى من كبار الضباط القادة في الجيش.