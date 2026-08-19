وكيل الحرس الوطني يزور التوسعة الجديدة لمعسكر الشيخ سالم العلي الصباح

زيارة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس لمعسكر الشيخ سالم العلي الصباح

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الأربعاء بزيارة إلى التوسعة الجديدة لمعسكر الشيخ سالم العلي الصباح وذلك للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بخطة انتقال بعض وحدات الحرس الوطني إلى المعسكر.

وذكر الحرس في بيان صحفي أن الفريق الركن البرجس اطلع خلال الزيارة على مختلف المرافق والتجهيزات واستمع إلى إيجاز حول مراحل الاستعداد وخطة الانتقال مؤكدا أهمية استكمال جميع المتطلبات وفق أعلى معايير الجاهزية والكفاءة.

وأشاد بالجهود التي بذلت في مشروع التوسعة التي نفذت وفق أحدث النظم الإنشائية والهندسية بما يضمن توفير بيئة مناسبة ومتكاملة للوحدات العاملة في المعسكر لأداء المهام والواجبات الموكلة إليها.