سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان تسلمها سمو ولي العهد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان محيي الدين سالم

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة محيي الدين سالم.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومن جانب جمهورية السودان الشقيقة معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد وكبار المسؤولين.