الأرصاد الجوية: رياح شديدة الحرارة مثيرة للغبار اليوم وغدا مع انخفاض الرؤية الأفقية

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم الأربعاء وغدا الخميس برياح شديدة الحرارة ونشطة مثيرة للغبار تتسبب بانخفاض الرؤية الأفقية على ان تتحسن الأحوال الجوية بعد غد الجمعة.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد اليوم وغدا بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة.

وأوضح العلي أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق خصوصا المكشوفة كما تؤدي الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر متوقعا أن تتراجع سرعتها تدريجيا ابتداء من الساعات الأولى من يوم الجمعة وتتحسن الأحوال الجوية.

وذكر أن الطقس المتوقع بصفة عامة اليوم وغدا يكون شديد الحرارة مع رياح شمالية مثيرة للغبار نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ويترسب الغبار تدريجيا خلال فترة المساء.

وأفاد العلي بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 35 و37 درجة مئوية.

ودعا مرضى الربو والحساسية والأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن إلى ضرورة توخي الحذر عند الخروج نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة والغبار مع ضرورة وضع الكمامات الخاصة.