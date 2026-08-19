وزيرة الشؤون: العطاء وإغاثة المحتاج نهج ثابت وقيمة أصيلة توارثها أهل الكويت

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اعتزاز دولة الكويت بجهودها الراسخة في ميادين العمل الإنساني والخيري التي تنبع من قيم أصيلة توارثها أهل الكويت وجعلت من العطاء وإغاثة المحتاج نهجا ثابتا.

وقالت الدكتورة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم الأربعاء إن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير وتنظيم منظومة العمل الخيري وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية.

وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع كفاءة المبادرات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تنظيم العمل الإنساني وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لتطوير إدارة المساعدات والتبرعات بما يحفظ هذا العمل النبيل ويعزز استدامته وأثره.

وأعربت عن التقدير والامتنان للعاملين والمتطوعين في الميدان الإنساني الذين يبذلون جهودا مخلصة لخدمة الإنسان وصون كرامته مؤكدة أهمية دعمهم وتمكينهم وحمايتهم ليواصلوا أداء رسالتهم السامية.

وشددت الدكتورة الحويلة على أن دولة الكويت ستبقى حاضرة في ميادين الخير والعطاء متمسكة بإرثها وقيمها الراسخة في التكافل والتضامن مشيرة إلى أن العمل الإنساني بالنسبة للكويت ليس مناسبة يحتفى بها يوما واحدا بل هو نهج وطن ورسالة مستمرة.

يذكر أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يصادف 19 أغسطس كل عام ويتم إحياؤه حول العالم تقديرا للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني وتسليطا للضوء على أهمية الجهود المبذولة لمساعدة المحتاجين وحماية كرامة الإنسان.