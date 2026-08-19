الإمارات تعلن نجاح وساطة جديدة لتبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا

صورة أرشيفية لأسرى أوكرانيين أفرجت عنهم موسكو

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الوزارة ثمنت تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية إلى حل الأزمة بين البلدين.

وأضافت أنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 26 وساطة والتي تأتي انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.