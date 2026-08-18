وزير العدل: قانون تنظيم القضاء يمثل أكبر عملية إصلاح في تاريخ السلطة القضائية الكويتية

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط ان قانون تنظيم القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان القانون جاء إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في شأن الإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والارتقاء بكفاءتها وصون استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أن سمو الأمير حفظه الله ورعاه أحاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل إعداده وبارك استكمال إجراءاته الدستورية باعتبار القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

وذكر المستشار السميط أن القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي تشمل اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق قواعد واضحة ومنضبطة تكفل الكفاءة والنزاهة وتصون هيبة المنصب القضائي ومكانته.

وأفاد أن القانون وضع قواعد واضحة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء وحدد مدة توليها بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تحتسب المدة من تاريخ أول تول لأي منها الأمر الذي يتيح تعاقب الكفاءات والخبرات كما يترتب على نفاذه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد.

وأضاف أن القانون استحدث معالجة حاسمة لاختلاف وتضارب المبادئ القضائية من خلال هيئة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز وجعل المبدأ الذي تقرره الهيئة ملزما لجميع المحاكم وواجب الاتباع في القضايا اللاحقة الأمر الذي يرسخ وحدة التفسير القضائي ويحد من الأحكام المتباينة ويعزز استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني.

وبين أن القانون يعزز ضمانات التقاضي ودور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز وينظم المحاكمات الإلكترونية كما يدعم خطة الدولة في تكويت القضاء من خلال تقليص مدد الترقي وإتاحة مسار أسرع لتدرج الكفاءات الوطنية إلى المناصب القضائية الأعلى.

واختتم وزير العدل تصريحه لـ(كونا) قائلا ان “سيادة القانون من دعامات الدولة القانونية ولا قوام لها إلا بقضاء مستقل نزيه يستوي أمامه الجميع دون تفرقة أو تمييز وهذا هو قضاؤنا الكويتي الشامخ العتيد الذي كان ولا يزال موضع ثقة المجتمع واعتزازه ويأتي هذا القانون دعما لمسيرته وترسيخا لضماناته وصونا لهيبته واستقلاله مع الحفاظ على تقاليده القضائية وأعرافه المستقرة والبناء عليها لتطوير مرفق العدالة”.