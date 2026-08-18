مجلس التعاون يدين بأشد العبارات غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبوالظهور العسكري في سوريا

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مطار أبوالظهور العسكري في محافظة إدلب السورية.

وقال البديوي في بيان إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعديا مرفوضا على سيادتها وحرمة أراضيها ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول.

وأكد أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية بما يحفظ أمنها واستقرارها.

وجدد البديوي تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.