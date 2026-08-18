دولة الكويت تدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لغارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها وتصعيد من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.