مقتل 9 على الأقل في حريق فندق بمدينة كولكاتا الهندية

رجال الإطفاء يقفون بمدخل فندق اندلع فيه حريق في كولكاتا بالهند

قالت الشرطة المحلية إن تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل لقوا حتفهم إثر حريق اندلع اليوم الأربعاء في فندق بمدينة كولكاتا الواقعة شرق الهند.

وذكر مسؤول أمني كبير لرويترز أن الحريق اندلع حوالي الساعة 2:50 صباحا بالتوقيت المحلي في الطابق الثاني من مبنى الفندق، وتم إخماده في غضون ساعة.

وأضاف المسؤول الأمني أنه تم إجلاء حوالي 30 شخصا بأمان خلال الحريق، الذي ربما يكون قد اندلع بسبب ماس كهربائي.

وتابع أن السبب الدقيق للحريق لم يتأكد بعد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع إصابات، ويتلقى ستة على الأقل العلاج في مستشفيات.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، التي تمتلك رويترز حصة أقلية فيها، عن هيئة الإطفاء، أن مواطنين من بنجلادش من بين القتلى وأنهم كانوا في كولكاتا لتلقي العلاج الطبي.

وذكرت قناة نيودلهي تي.في أن جميع القتلى التسعة من بنجلادش.

وأما المسؤول الأمني الكبير الذي تحدثت رويترز له فقال إن جنسيات القتلى لم تتأكد بعد.