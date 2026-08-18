بنك الكويت الوطني يعزز تجربة عملائه الرقمية بحزمة جديدة من الخدمات والمزايا

نائب رئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني محمد الدخيل

في إطار التزامه المستمر بتطوير تجربة مصرفية رقمية متكاملة، كشف بنك الكويت الوطني عن مجموعة من الخدمات والمزايا الجديدة ضمن برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة ومرونة وأمان، وفي أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تقديم حلول مبتكرة تتمحور حول احتياجات العملاء وتوفر تجربة مصرفية أكثر سلاسة وكفاءة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

ويواصل بنك الكويت الوطني استثماراته في التكنولوجيا والابتكار لتقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يعزز مكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة.

أول تجربة متكاملة في الكويت للقروض الرقمية

أطلق بنك الكويت الوطني خدمة القروض الرقمية، ليصبح أول بنك في الكويت تقدم تجربة رقمية متكاملة للتقدم بطلب القروض واستكمال إجراءاتها من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء التقدم بطلبات التمويل السكني والاستهلاكي وتمويل السيارات بسهولة تامة وفي أي وقت ومن أي مكان.

وتوفر الخدمة تجربة تمويل رقمية متكاملة تُمكّن العملاء من استكمال إجراءات طلب التمويل إلكترونياً، بما في ذلك تحميل المستندات المطلوبة مباشرة من أجهزتهم الذكية والاستفادة من خاصية التوقيع الرقمي، ما يتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة ومن دون الحاجة إلى الإجراءات أو المستندات الورقية التقليدية.

وتأتي هذه الخدمة تجسيداً لالتزام بنك الكويت الوطني بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تجمع بين السرعة والكفاءة والأمان، بما يضمن تجربة تمويل سلسة ومتكاملة من البداية وحتى إتمام الطلب، ويمنح العملاء مستويات أعلى من الراحة وسهولة الوصول إلى الحلول التمويلية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

فتح حساب “زينة” للأطفال رقمياً… لأول مرة في الكويت

في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، أطلق بنك الكويت الوطني إمكانية فتح حساب “زينة” من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وهي الخدمة الأولى من نوعها في الكويت التي تتيح للآباء المؤهلين فتح حسابات لأبنائهم رقمياً بكل سهولة وسرعة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك.

وتوفر الخدمة تجربة رقمية متكاملة تُمكّن العملاء من استكمال إجراءات فتح الحساب في دقائق معدودة وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية، ومن خلال إجراءات رقمية بالكامل دون الحاجة إلى المستندات الورقية التقليدية، بما يواكب أسلوب الحياة الرقمي المتسارع ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية.

كما تجسد هذه المبادرة حرص البنك على تمكين الأسر من بناء مستقبل مالي أفضل لأبنائها منذ سن مبكرة، من خلال تعزيز مفاهيم الادخار والوعي المالي والمسؤولية المالية وترسيخ ثقافة التخطيط للمستقبل، بما يسهم في إعداد جيل أكثر إدراكاً لأهمية الإدارة المالية السليمة.

برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل

خدمة تواصل معنا المطورة

أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى خدمة “تواصل معنا” المطورة من خلال الشاشة الرئيسية لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما يتيح التواصل الفوري مع فريق خدمة العملاء بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية.

وتسهم هذه الميزة في تعزيز سهولة الحصول على الدعم والإجابة عن الاستفسارات بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بما يثري التجربة الرقمية للعملاء ويوفر لهم قناة تواصل مريحة ومباشرة عبر البرنامج.

وتعليقاً على إطلاق هذه الحزمة الجديدة من المزايا والتحسينات، قال نائب رئيس – رئيس قنوات الخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: “تعكس هذه المجموعة من الخدمات والمزايا رؤيتنا الهادفة إلى توفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة تضع جميع احتياجات العميل في متناول يده عبر منصة واحدة. وتركز هذه المبادرات على تبسيط اجراء معاملاتهم المصرفية والاستفادة من الخدمات والحلول المصرفية المختلفة بسهولة وسرعة وأمان، ضمن تجربة رقمية سلسة وموثوقة.”

وأضاف الدخيل: “نشهد اليوم تحولاً متسارعاً في توقعات العملاء وسلوكهم الرقمي، الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة الاستثمار في أحدث الحلول والتقنيات لإعادة تعريف التجربة المصرفية وتقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة ومرونة. ويُعد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الركيزة الأساسية لاستراتيجيتنا الرقمية، حيث نواصل تطويره بمزايا متقدمة تمنح العملاء مزيداً من التحكم والوضوح والراحة في إدارة شؤونهم المالية.”

وأكد أن الخدمات الجديدة تجسد التزام البنك بإعادة تصميم اجراء العمليات المصرفية للعميل لتكون أكثر تكاملاً وكفاءة، بدءاً من فتح الحسابات رقمياً، مروراً بالحصول على القرض من خلال إجراءات رقمية متكاملة، ووصولاً إلى الاستفادة من خدمات الدعم الفوري وإدارة المعاملات والمدفوعات الإلكترونية.

وأشار الدخيل إلى أن البنك يضع تجربة العميل في صدارة أولوياته عند تطوير أي خدمة أو منتج جديد، موضحاً أن هذه المبادرات جاءت استجابة لتغير سلوك العملاء وتزايد اعتمادهم على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم اليومية.

وشدد على أن بنك الكويت الوطني سيواصل الاستثمار في الابتكار الرقمي وتعزيز قدراته التقنية بما يرسخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال التحول الرقمي، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية ذكية وآمنة تواكب تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم المستقبلية مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والموثوقية.