فريق طبي في مستشفى جابر الأحمد ينجح باستئصال ورم سرطاني من ساق طفلة

الفريق الطبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الاحمد بعد اجراء العملية الجراحية

نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى (جابر الأحمد) التابع لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء بإجراء جراحة دقيقة ومعقدة لطفلة تعاني من ورم سرطاني امتد ليشمل الحيز الأمامي بالكامل من الساق إذ جمعت الجراحة بين الاستئصال الآمن للورم وإعادة البناء الوظيفي للطرف باستخدام تقنيات متقدمة لنقل العضلات والأعصاب وترميم الأنسجة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الحالة استلزمت استئصال مكونات الحيز الأمامي المصابة بالورم بما يشمله ذلك من عضلات وأنسجة مسؤولة عن حركة القدم الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان القدرة على رفع القدم وصعوبة المشي.

وذكرت أن الجراحة شملت نقل العضلة الشظوية الطويلة إلى الحيز الأمامي من الساق إلى جانب إجراء نقل وإعادة توصيل عصبي بهدف استعادة الحركة والوظيفة فيما جرى ترميم الفقد الكبير في الأنسجة الرخوة باستخدام سديلة جراحية (Flap) تعتمد على أوعية دموية ثاقبة دقيقة لتوفير التغطية اللازمة للمنطقة وإعادة بناء الأنسجة المتضررة.

وبينت أن هذا الإنجاز يعكس أهمية نهج الفريق الطبي متعدد التخصصات في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة والتكامل بين التخصصات المختلفة لتحقيق الهدف العلاجي مع المحافظة قدر الإمكان على وظيفة الطرف وجودة حياة المريض.

وأضافت أن هذا الإجراء الجراحي الدقيق يجسد ما تتمتع به الكفاءات الوطنية من خبرات وقدرات متقدمة في إجراء الجراحات التخصصية المعقدة وفق أحدث الممارسات الطبية المتبعة في المراكز العالمية المتقدمة ويعكس كذلك التطور المتواصل الذي تشهده المؤسسات العلاجية الوطنية ومواكبتها لأحدث التقنيات والتطورات العالمية في مجالات الجراحات الدقيقة والمتخصصة.

وأوضحت أن الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور طلال دشتي والدكتور خالد الطراح في جانب جراحة التجميل والترميم والدكتورة نسيبة المحيسن والدكتور مجدي عبدالمتعال والدكتور إسلام الدسوقي في جانب جراحة أورام العظام والدكتور سلامة عياد والدكتور ثنيان العميري في جانب جراحة العظام – نقل عسلات الطرف السفلي.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لجهود الوزارة في توطين الخبرات والتقنيات الطبية المتقدمة وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوفير الخدمات العلاجية التخصصية الدقيقة للمواطنين داخل البلاد بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة للمرضى.