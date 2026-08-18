سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء المملكة المتحدة

وزير شئون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلا سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى البلاد

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من معالي آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي وزير شئون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومدير إدارة مكتب وزير شئون الديوان الأميري سامي سليمان الملا.