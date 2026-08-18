سفير دولة الكويت في الأرجنتين يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم ومحالا لدى تشيلي

قدم سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين عبدالعزيز البشر أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم ومحالا لدى جمهورية تشيلي إلى الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بحضور وزير الخارجية فرانسيسكو ماكينا.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الأرجنتين في بيان أن السفير البشر نقل إلى الرئيس التشيلي خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية مقرونة بأطيب التمنيات لجمهورية تشيلي الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف البيان أن الرئيس كاست حمل السفير البشر تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مؤكدا اهتمام جمهورية تشيلي بترسيخ جسور الصداقة ورفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء ‏استذكار العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين منذ 65 عاما وحرص كلا الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.