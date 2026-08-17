وزير الشباب والرياضة الكويتي يشيد بتجربة البحرين في تنمية قدرات الناشئة والشباب

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة لدى زيارته معسكر قدها جونيورز التدريبي للناشئة بمملكة البحرين

أشاد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الاثنين في المنامة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتنمية قدرات الناشئة والشباب وما تقدمه من برامج وتجارب نوعية في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الجلاهمة خلال زيارته معسكر (قدها جونيورز) التدريبي للناشئة الذي يقام بالشراكة مع الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين برفقة وزيرة شؤون الشباب البحرينية روان توفيقي للاطلاع على ما يقدمه المعسكر من برامج وأنشطة وتجارب تدريبية تستهدف تنمية قدرات الناشئة وصقل مهاراتهم.

وأشاد الوزير الجلاهمة بما شاهده من برامج وتجارب نوعية يقدمها المعسكر مؤكدا أنها تجربة تدريبية متكاملة تعكس أهمية الاستثمار في الناشئة وتنمية قدراتهم منذ المراحل المبكرة من خلال برامج تجمع بين التدريب والتحدي والممارسة.

وأكد أن مثل هذه المبادرات الشبابية والناشئة تمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان لما تتركه من أثر في بناء الشخصية وتعزيز روح المبادرة والتعاون مشيدا بما شاهده من تنظيم ومحتوى تدريبي متنوع يواكب احتياجات الناشئة ويمنحهم فرصة لخوض تجارب عملية ثرية.

وخلال الزيارة اطلع الوزير الجلاهمة والوزيرة توفيقي على مختلف مكونات المعسكر وما يتضمنه من تجربة تدريبية متكاملة تقوم على التحدي والانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات الحياتية بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وتنمية روح المسؤولية وصقل شخصية المشاركين.

كما تعرفا على طبيعة البرامج والأنشطة التي يخوضها المشاركون وما تتضمنه من تحديات وتجارب عملية تهدف إلى تنمية التركيز وسرعة الاستجابة وروح الفريق وتعزيز القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة في بيئة تدريبية تجمع بين التعلم والممارسة والتجربة.

يذكر أن معسكر (قدها جونيورز) يستهدف الناشئة من الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما حيث يخوض المشاركون تجربة تدريبية تتضمن برامج وأنشطة وتحديات متنوعة صممت لتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية وترسيخ قيم الانضباط والمبادرة والثقة بالنفس في بيئة تدريبية محفزة تجمع بين التعلم والتجربة والممارسة.