وزير الصحة يصدر قراراً وزارياً لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت في إطار جهود الوزارة للمحافظة على سلامة وصحة الأجيال القادمة وتقليل العبء الصحي للتدخين على المجتمع.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الاثنين إن القرار يحرص على حماية الأطفال والشباب إذ يحظر البيع لمن هم دون 21 عاما ويمنع المنتجات الجاذبة لهم مع تقييد أماكن البيع ووسائل البيع حيث حظر القرار البيع في مواقع محددة وعبر المنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل.

وأضافت الوزارة أن القرار يحظر المنتجات غير المرخصة أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات مع تسجيل واعتماد المنتجات والإفصاح عن مكوناتها وتركيز النيكوتين.

وأوضحت أن القرار يشمل الإعلام والمنصات الرقمية والمؤثرين والعروض الترويجية ويعمل بالقرار اعتبارا من 1 يناير 2027.