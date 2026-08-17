هيئة البيئة: حريصون على دعم حلول النقل المستدامة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية

من زيارة وفد الهيئة إلى شركة النقل العام الكويتية

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين حرصها على دعم التوجه نحو حلول نقل مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية الطويلة المدى مشيرة إلى أهمية ربط مشاريع النقل المستدام بالأهداف الوطنية بما يدعم خارطة الطريق البيئية والتنموية للبلاد حتى عام 2060. وقالت مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخة الابراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب زيارة وفد الهيئة إلى شركة النقل العام الكويتية برئاسة مدير عام الهيئة بالتكليف نوف بهبهاني إن الهيئة تدعم كذلك تعزيز التحول التدريجي نحو حلول نقل تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأضافت الابراهيم أنه تم الاطلاع خلال الزيارة على أحدث مشاريع الشركة في مجال النقل العام لاسيما الحافلات الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتعرف على آلية تشغيلها وأبرز مميزاتها ودورها في دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وأوضحت أن وفد الهيئة اطلع أيضا على أعمال الشركة وجهودها في تطوير منظومة النقل العام ودورها في تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية وتقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الهواء.

وذكرت أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ودعم جهود الاستدامة والتحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على البيئة بما يتماشى مع توجهات دولة الكويت في تحقيق التنمية المستدامة.

وبينت أن التعاون بين الجهتين لن يقتصر على الجانب الفني والتشغيلي بل سيشمل أيضا تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي والحافلات الصديقة للبيئة بما يدعم تغيير السلوكيات اليومية نحو خيارات نقل أكثر استدامة.

وأفادت بأن الجهتين تعتزمان تنفيذ عدد من الحملات والأنشطة التوعوية المشتركة خلال الفترة المقبلة تتناول أهمية النقل المستدام وأثره في الحد من التلوث والانبعاثات إضافة إلى التعريف بمزايا الحافلات الكهربائية ودورها في دعم الجهود الوطنية لتحسين جودة الهواء وتقليل البصمة البيئية لقطاع النقل.

وأشارت الإبراهيم إلى أن تلك الحملات ستستهدف مختلف فئات المجتمع مع التركيز على نشر ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الأهداف البيئية بما يرسخ مفهوم الاستدامة كجزء من السلوك اليومي ويدعم توجه الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة.