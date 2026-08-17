النائب الأول ووزير الداخلية يفتتح عيادة الطوارئ الطبية في مبنى “الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح” بوزارة الداخلية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يفتتح عيادة الطوارئ الطبية في مبنى "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" بوزارة الداخلية

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين عيادة الطوارئ الطبية في مبنى (الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح) بوزارة الداخلية وذلك في إطار التعاون والتكامل بين وزارتي الداخلية والصحة لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الوزارة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الافتتاح جرى بحضور وكيل الوزارة اللواء عبدالوهاب الوهيب ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الوزارتين.

وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف اطلع على تجهيزات العيادة وأقسامها واستمع إلى شرح مفصل بشأن آلية العمل والخدمات الطبية التي تقدمها لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بجهود وزارة الصحة وتعاونها المستمر مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وتسهيل حصولهم على خدمات الطوارئ الطبية.

وأشار إلى أن الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة ضمن الأولويات لما لذلك من أثر إيجابي في رفع كفاءتهم وتعزيز أدائهم في القيام بواجباتهم ومهامهم.

من جانبه قال الشيخ الدكتور سلمان الصباح بحسب البيان إن العيادة تمثل إضافة إلى منظومة الخدمات الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية مؤكدا حرص وزارة الصحة على تسهيل حصولهم على الرعاية الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتوفر العيادة الجديدة خدمات الرعاية الصحية لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والمدنيين داخل مقر الوزارة بما يسهم في سرعة حصولهم عليها وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.