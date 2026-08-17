الرئيس الإماراتي يبحث مع سلطان عمان التطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التطورات التي تشهدها المنطقة اضافة الى سبل تعزيز العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين للسلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وأضافت أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي بما يحقق مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.