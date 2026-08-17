وزيرة الشؤون: مواصلة العمل لتطوير آليات حماية الأسرة واستقرارها

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية مواصلة العمل لتطوير آليات التنسيق والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يعزز دوره في حماية الأسرة ودعم استقرارها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الدكتورة الحويلة خلال زيارتها التفقدية اليوم الاثنين لمتابعة سير العمل في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واطلاعها على أداء مختلف الإدارات بعد تطوير الهيكل التنظيمي ولقائها القيادات والمسؤولين لمتابعة خطط العمل ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية.

وشددت على أهمية التزام القيادات والموظفين بالحضور والانضباط الوظيفي ونظام البصمة مؤكدة ضرورة تحمل المسؤولية والالتزام بالمهام الوظيفية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين.

وقد تابعت الدكتورة الحويلة خلال الزيارة أعمال إدارات المجلس بشكل كامل واطلعت على آلية العمل في مراكز الإيواء والخدمات المقدمة فيها وإدارة الإرشاد الاجتماعي والنفسي مؤكدة ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المراكز والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها بما يوفر بيئة آمنة ومتكاملة للمستفيدين.