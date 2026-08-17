معهد دسمان للسكري يختتم برنامجه التدريبي الصيفي بمشاركة 46 متدربا ومتدربة

صورة جماعية للمشاركين في البرنامج التدريبي الصيفي لمعهد دسمان للسكري عقب اختتام فعالياته

اختتم معهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامجه التدريبي الصيفي لعام 2026 بتنظيم فعاليات اليوم السنوي للملصقات العلمية والبحثية بمشاركة 46 متدربا ومتدربة من الطلبة والخريجين الجدد في مختلف التخصصات العلمية والطبية.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفعالية تضمنت عرض ملصقات علمية تلخص المشاريع البحثية التي أنجزها المشاركون خلال فترة تدريبهم تحت إشراف نخبة من المتخصصين وبحضور المدير العام للمعهد الدكتور جاسم العباد إلى جانب عدد من الباحثين والأطباء والموظفين.

وأعرب الدكتور العباد وفق البيان عن الفخر والاعتزاز بما قدمه المشاركون مؤكدا أن البرنامج يوفر بيئة متكاملة وفرص عملية واقعية تسهم في صقل المهارات العلمية وتعزيز القدرات البحثية لدى المشاركين سواء من الطلبة أو الخريجين الجدد في بداية مسيرتهم المهنية.

وأوضح العباد أن برنامج التدريب الصيفي تضمن مشاريع ومبادرات بحثية متنوعة تركزت حول مرض السكري ومضاعفاته مبينا أن الهدف من البرنامج الممتد لشهرين هو إكساب المشاركين المهارات الأساسية في البحث العلمي والكتابة العلمية والعمل ضمن فرق بحثية متكاملة.

وأكد التزام معهد دسمان للسكري بتوفير بيئة محفزة لتطوير الجيل الجديد من الباحثين بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي متمنيا لجميع المشاركين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية والعلمية.