بنك وياي يطوّر بطاقة SELECT ويرتقي بتجربة المكافآت للطلبة عبر واجهة جديدة ومزايا أكثر شفافية وتحكما

أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن إطلاق التحديث الجديد لبطاقة SELECT المخصصة لعملاء المكافأة الطلابية، من خلال تطوير شامل لمنظومة المكافآت وإطلاق واجهة استخدام جديدة داخل تطبيق بنك وياي، في خطوة تعكس التطور المستمر الذي يشهده التطبيق منذ إطلاقه وتحوله إلى واحدة من أبرز المنصات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشباب المصرفية في الكويت.

ولم تعد SELECT مجرد بطاقة رقمية للمكافأة الطلابية، بل أصبحت منظومة متكاملة من المكافآت والعروض والامتيازات الحصرية التي طوّرها بنك وياي خصيصًا لتواكب أسلوب حياة الطلبة. ومن خلال الاستماع المستمر لاحتياجات العملاء الشباب وتحليل أنماط استخدامهم، تطورت SELECT على مر السنوات لتقدم قيمة حقيقية تبدأ من الاسترداد النقدي والعروض اليومية، وتمتد إلى شراكات حصرية مع أبرز العلامات التجارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وشركات الاتصالات وأماكن الترفيه.

ويحصل طلبة الجامعات على بطاقة SELECT تلقائيًا من خلال التطبيق بمجرد تحويل المكافأة الطلابية إلى حسابهم في بنك وياي، ليتمكنوا من الاستفادة مباشرة من جميع المزايا والامتيازات عبر تجربة رقمية متكاملة.

وتوفر الواجهة الجديدة تجربة أكثر وضوحًا وسهولة لعملاء SELECT، حيث تتيح لهم عرض السجل الكامل لعمليات الاسترداد النقدي، والاطلاع على الرصيد التراكمي للاسترداد النقدي، إلى جانب إمكانية تحصيل رصيد الاسترداد النقدي مباشرة من داخل تطبيق وياي. كما تمكّنهم من متابعة مستوى إنفاقهم الحالي والمبلغ المتبقي للوصول إلى الحد الذي يؤهلهم للاسترداد النقدي الشهري، ما يمنحهم قدرًا أكبر من الشفافية والتحكم في مكافآتهم.

وقال مساعد نائب الرئيس في إدارة المنتجات لدى بنك وياي، ناصر الدويسان: “منذ إطلاق SELECT، تمثلت رؤيتنا في بناء تجربة مصرفية ومنظومة مكافآت تنمو جنبًا إلى جنب مع احتياجات الطلبة وتطلعاتهم. وقد حرصنا على تطوير هذه التجربة عبر السنوات من خلال إضافة مزايا وشراكات جديدة جعلت منها أكثر من مجرد بطاقة، بل منصة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للحياة اليومية للطلبة.”

وأضاف: “مع هذا التحديث الجديد، نرتقي بتجربة SELECT إلى مرحلة أكثر تطورًا من خلال توفير مستوى عالٍ من الشفافية والتحكم، وتمكين العملاء من متابعة استردادهم النقدي وإدارته بسهولة وبشكل فوري عبر التطبيق. وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لالتزامنا بابتكار حلول مصرفية رقمية تواكب تطلعات الجيل القادم وتضع احتياجاته في صميم كل ما نقدمه.”

ويستفيد عملاء SELECT من مجموعة واسعة من العروض المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات طلبة الجامعات، بما في ذلك استرداد نقدي بنسبة 30% على الطلبات من تطبيقي سنونو وطلبات، واسترداد نقدي بنسبة 10% على المشتريات من ترولي وكذلك عند تعبئة الوقود في محطات (Q8 Oils) أو (KNPC). كما تشمل المزايا خصومات تصل لغاية 50% لدى النوادي الرياضية.

ويواصل بنك وياي الاستثمار في الحلول والمنتجات المبتكرة التي تعزز القيمة التي يحصل عليها الطلبة من خدماتهم المصرفية اليومية، بما يرسخ مكانته كشريك رقمي يواكب مختلف مراحل رحلتهم الجامعية وما بعدها.