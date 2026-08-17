“الكويتية للاستثمار” تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهويتها المطوّرة بالتعاون مع “كويت نت” ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي

مساعد مدير إدارة الثروات في الشركة الكويتية للاستثمار غادة المهيني ومساعد المدير العام في "كويت نت" عمر العنزي

أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد الذي يحمل الهوية التجارية المطوّرة للشركة، وذلك بالتعاون مع «كويت نت» الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في الكويت. ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الرقمي ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في السوقين المحلي والإقليمي، بما ينسجم مع رؤيتها الهادفة إلى تقديم خدمات استثمارية متكاملة ترتكز على الابتكار والجودة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة غادة المهيني، مساعد مدير إدارة الثروات في الشركة الكويتية للاستثمار، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي الشامل، ويجسّد التزامها بتقديم تجربة إلكترونية متطورة تسهّل على العملاء والمساهمين الوصول إلى المعلومات والخدمات بكل سلاسة ووضوح. وأضاف أن الموقع يشكّل واجهة رقمية تعكس قيم الشركة وهويتها الحديثة، ويترجم حرصها على تعزيز التواصل المستمر مع مختلف أصحاب المصلحة.

وأوضحت المهيني أن الموقع الجديد يتميز بتصميم عصري وتجربة استخدام تفاعلية تتيح للزائر التنقل بسهولة بين أقسامه المختلفة، مشيراً إلى أنه يضم معلومات تفصيلية عن منتجات الشركة وخدماتها الاستثمارية، بما في ذلك إدارة الثروات وخدمات قطاع الأصول، إضافة إلى قسم مخصص لآخر الأخبار والإعلانات الرسمية التي تهم المساهمين والعملاء، فضلاً عن تسهيل التواصل المباشر مع الشركة وتلقي الاستفسارات والملاحظات.

وأضافت أن الموقع يُمكّن المستثمرين من متابعة مستجدات الشركة وأدائها والاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية والخدمات المتاحة بطريقة مبسطة وشفافة، مؤكداً أن هذا التطوير الرقمي هو ثمرة جهود مشتركة بين فرق العمل داخل الشركة وشركائها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير التقنية.

وأشارت المهيني إلى أن التحول الرقمي بات جزءاً محورياً من استراتيجية الشركة الكويتية للاستثمار، حيث يأتي تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء والمساهمين. وأكد أن الشركة تؤمن بأن المستقبل المالي يتجه نحو الرقمنة، وأن تعزيز القنوات الرقمية يسهم في بناء علاقة مستدامة وشفافة مع العملاء، ما يدفعها إلى مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا لتقديم حلول استثمارية ذكية تدعم طموحاتهم وتواكب تطلعات السوق الحديثة.

واختتمت المهيني تصريحها بالتأكيد على أن الموقع الإلكتروني الجديد يعكس التزام الشركة الدائم بتحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات الاستثمارية، وتعزيز ثقة عملائها وشركائها عبر تجربة رقمية متطورة ترتكز على الاحترافية والابتكار.

من جانبه، أعرب السيد عمر العنزي، مساعد المدير العام في «كويت نت»، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة الكويتية للاستثمار، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع تطلّب أكثر من مجرد مزوّد خدمات تطوير، بل شريكاً يتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع مراحل العمل.

وقال العنزي: «لقد قامت كويت نت بتجميع خبرات التصميم والهندسة والبنية التحتية تحت سقف واحد، حيث أدرنا جميع مراحل المشروع بدءاً من الفكرة وحتى الإطلاق، دون الحاجة إلى قيام الشركة الكويتية للاستثمار بالتنسيق مع عدة مزوّدين، الأمر الذي أسهم في ضمان تكامل الحلول وسرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير».

وأضاف أن اختيار «كويت نت» لتنفيذ هذا المشروع يعكس مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي في الكويت، حيث تجمع بين المعرفة العميقة بالسوق المحلي وتبني أفضل الممارسات والمعايير التقنية العالمية، مشيراً إلى أن فريق العمل لا يقتصر دوره على تسليم المنتج، بل يعمل جنباً إلى جنب مع العملاء لضمان أن تكون الحلول المقدمة آمنة، وقابلة للصيانة، وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح العنزي أن الحل المتكامل الذي قدمته «كويت نت» شمل تصميم تجربة وواجهة المستخدم (UI/UX)، وتطوير الأنظمة الخلفية، ودمج نظام إدارة المحتوى (CMS)، إضافة إلى دعم النشر والتشغيل الكامل للمنصة. كما تم بناء الموقع باستخدام أحدث التقنيات، حيث تعتمد الواجهة الأمامية على Vue.js، فيما تستند الأنظمة الخلفية إلى Django Wagtail، مما يضمن بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع وسهلة الصيانة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية الجديدة أسهمت في تحقيق تحسينات ملموسة على مستوى تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية، حيث توفر واجهة حديثة وسهلة الاستخدام، وتمكّن فريق الشركة الكويتية للاستثمار من إدارة وتحديث المحتوى بشكل مستقل، إضافة إلى توفير أساس رقمي متين يدعم النمو المستقبلي للشركة.

واختتم العنزي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المؤسسات الاستثمارية وشركات التكنولوجيا الوطنية، معرباً عن تطلع «كويت نت» إلى مواصلة دعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت وتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بثقة وكفاءة.