هيئة الغذاء: تسجيل 40 مخالفة وغلق 5 منشآت غذائية خلال حملات رقابية بمحافظة الجهراء

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأحد أنها سجلت 40 مخالفة متنوعة بمحافظة الجهراء أبرزها عرض وطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة شملت إغلاق 5 منشآت غذائية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال تنفذها ممثلة بمراقبة التفتيش بمحافظة الجهراء حملات رقابية دورية على المخازن والمصانع التابعة للمحافظة للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح والاشتراطات المعتمدة من الهيئة.

‏وأكدت استمرار جهودها الرقابية بشكل دوري ومنتظم على مختلف المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة وتعزيز مستوى السلامة الغذائية وحماية صحة المستهلك.