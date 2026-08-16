وكيل شؤون الأمن العام بوزارة الداخلية يتفقد قطاعي “الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية” و”أمن الحدود”

جانب من جولة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي بجولة تفقدية شملت قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وقطاع أمن الحدود وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد والمهام المنوطة بالقطاعين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد أن اللواء المنيفي اطلع خلال جولته على طبيعة عمل الإدارات والمهام الأمنية والميدانية التي تقوم بها واستمع إلى شرح من المسؤولين حول آليات العمل والإجراءات المتبعة.

وأضافت أن اللواء المنيفي استمع إلى شرح حول مستوى الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة كما ناقش أبرز الاحتياجات ومتطلبات العمل وسبل تطوير الأداء ورفع مستوى الكفاءة.

كما استمع إلى شرح حول الجهود المبذولة في تأمين الحدود وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة لقطاع أمن الحدود وناقش الاحتياجات ومتطلبات العمل بما يسهم في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الجاهزية.

وأكد أهمية مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد والالتزام بأداء الواجبات الأمنية بكل كفاءة واقتدار مشيدا بجهود منتسبي قطاعي الأمن الخاص وأمن الحدود وما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم وتعزيز منظومة الأمن في البلاد.