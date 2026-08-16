“زين” تدعم إطلاق خدمة “أرقامي” عبر “سهل” بالتعاون مع “هيئة الاتصالات”

مبنى زين

أعلنت زين الكويت عن دعمها لإطلاق خدمة “أرقامي” عبر التطبيق الحكومي المُوحّد للخدمات الإلكترونية “سهل” بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في دولة الكويت.

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين والمقيمين الاطلاع بسهولة على جميع خطوط الهاتف وخدمات الاتصالات المُسجّلة بأسمائهم لدى مُختلف شركات الاتصالات، بما يساعدهم على التحقّق من دقّة بياناتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي خطوط غير معروفة أو غير مُستخدمة.

ويأتي دعم زين لهذه المبادرة امتداداً لجهودها المُستمرة في حماية خصوصية عملائها وتعزيز أمن بياناتهم، وتوفير تجربة رقمية أكثر وضوحاً وموثوقية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية متابعة الخدمات المُسجّلة بالبيانات الشخصية والمحافظة على سلامتها.

وتؤمن زين بأهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع مسيرة التحول الرقمي وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، من خلال توظيف الحلول التقنية لتطوير خدمات حكومية آمنة وسهلة الاستخدام، وتعزيز ثقة المستخدمين بالمنظومة الرقمية.

ودعت زين عملاءها إلى استخدام خدمة “أرقامي” عبر تطبيق “سهل” للتحقّق من الخطوط المُسجّلة بأسمائهم لضمان صحّة بياناتهم وحماية خصوصيتهم الرقمية.