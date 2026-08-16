“ڤالمور القابضة” تسجل ارتفاع الإيرادات بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2026 وترصد نموًا بمعدل 37% في نصيب المجموعة من صافي أرباح “الخمسة الكبار” من شركاتها التابعة

رئيس مجلس إدارة "ڤالمور القابضة" لؤي جاسم الخرافي

أعلنت اليوم مجموعة «ڤالمور القابضة» (VLMR.CA وVLMRA.CA في البورصة المصرية | VALMORE.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

بلغت الإيرادات المجمعة 392 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، بمعدل نمو 13% عن نفس الفترة، وبلغ مجمل الربح 143 مليون دولار بمعدل نمو 18.1% خلال نفس الفترة. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 166 مليون دولار، وسجل هامش الأرباح التشغيلية 42%، وساهم ذلك في تحقيق الشركة أرباح عن فترة الستة أشهر الحالية بقيمة 87.5 مليون دولار، وبالتالي يبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من تلك الأرباح 70.3 مليون دولار.

وخلال فترة الربع الثاني منفردًا، بلغت الإيرادات 226 مليون دولار بمعدل نمو 25.2%، وبلغ مجمل الربح المحقق 84 مليون دولار بمعدل نمو 29% عن الفترة المقارنة، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 86.5 مليون دولار، وحققت الشركة صافي ربح عن فترة الربع الثاني بقيمة 46 مليون دولار، وبالتالي يبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من تلك الأرباح 36.1 مليون دولار.

وقد تضمنت نتائج فترة المقارنة من عام 2025 أرباحًا غير متكررة بقيمة 44.8 مليون دولار ناتجة عن صفقات التخارج بعض الاستثمارات، بالإضافة إلى أرباح عن عمليات غير مستمرة تخص شركة «الدلتا للتأمين» التي تم بيعها. وباستبعاد تلك البنود غير المتكررة من صافي الربح المقارن، وكذلك استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة 3.42 مليون دولار خلال الفترة الحالية، فإن نصيب مساهمي الشركة الأم من أرباح الفترة الحالية سوف يرتفع بمعدل نمو 46.7% عن فترة النصف الأول من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أكبر الشركات التابعة للمجموعة، شركات «الإسكندرية للأسمدة» و«سبريا مصر» و«نات إينرجي» و«كهربا» و«شمال سيناء البحرية»، فقد ارتفعت إيرادات تلك الشركات مجتمعة بمعدل سنوي 26% لتبلغ 379 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفعت بمعدل سنوي 55.2% لتسجل 218 مليون دولار خلال الربع الثاني منفردًا، علمًا بأن الإيرادات الدولارية للمجموعة بلغت 57% من إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من 2026. وعلى هذا الأساس، ارتفع نصيب المجموعة من صافي أرباح الشركات الخمس بمعدل سنوي 36.9% ليبلغ 104 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لمختلف الاستثمارات التابعة للمجموعة.

وفي تعليقه على أداء المجموعة، أوضح لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة «ڤالمور القابضة»، أن نتائج النصف الأول تعد تأكيدًا ملموسًا على سلامة التوجه الاستراتيجي الجديد للمجموعة والذي يتجلى في تكوين محفظة استثمارية متنوعة تتميز بقدرتها على تعظيم المردود الإيجابي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي والتشغيلي القوي في ظل المناخ الإقليمي الحافل بالتحديات يجسد المرونة التي صُممت هذه الاستراتيجية لترسيخها.

وأضاف الخرافي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على هيكل واضح ومباشر، حيث ساهمت شركتا «الإسكندرية للأسمدة» و«سبريا مصر» بنحو 70% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026، وكلتاهما تتمتع بقاعدة تصديرية راسخة وقدرة كبيرة على تحقيق الإيرادات الدولارية. وإلى جانبهما تأتي استثماراتنا المدعومة بعقود امتياز طويلة الأجل في مجالات توزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزع الطاقة الكهربائية وأنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، والتي ساهمت مجتمعة بنسبة 27% من إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة. ولفت أن شركة «إيكاكوم» في المملكة العربية السعودية، وهي أحدث استثمارات المجموعة، تجمع بين السمتين معًا لما توفره من دخل دولاري ومن استقرار هيكل الإيرادات على المدى البعيد، وهو ما تتطلع المجموعة إلى تحقيقه كذلك مع مشروع «إندوليس» عند بدء تشغيله.

وأوضح الخرافي أن التوازن الاستراتيجي بين الاستثمارات التابعة كان أساسًا داعمًا لأداء المجموعة خلال النصف الأول من العام، وهو نفس التوازن الذي يقوم عليه منهج المجموعة في إدارة رأس المال، لضمان توجيهه إلى حيث يثمر عن تعظيم المردود الإيجابي للمساهمين على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن هذا الانضباط هو ما أتاح للمجموعة مواصلة تنمية بصمتها الدولية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بوتيرة ثابتة ودون تباطؤ رغم التحديات التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام.

وأعرب الخرافي عن خالص تقديره لكفاءة فريق الإدارة القائم على تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها المجموعة، وجودة نظام الحوكمة الذي يوجه كافة قرارات مجلس الإدارة. وأكد الخرافي على اعتزازه بثقة المساهمين المستمرة في نموذج أعمال المجموعة.

ومن جانبه قال جون روك، العضو المنتدب لمجموعة «ڤالمور القابضة»، أن أحداث النصف الأول رسخت قناعتنا بصلابة ركائز التوجه الاستراتيجي للمجموعة ومدى تأثيره على نتائج الأعمال، وهو ما يتبلور في ارتفاع نصيب المجموعة من صافي أرباح الشركات «الخمسة الكبار» بمعدل سنوي 36.9% خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضح أن التراجع السنوي بنسبة 22% في نصيب الشركة الأم من صافي أرباح الفترة يرجع بشكل أساسي إلى احتواء فترة المقارنة من العام الماضي على مكاسب غير متكررة ناتجة عن التخارج من بعض الأصول غير الرئيسية، وأن الأداء التشغيلي للشركات التابعة هو المؤشر الأكثر دقة لتقييم أداء المجموعة خلال فترة التقرير.

وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني أظهر كفاءة الاستعداد والجاهزية التشغيلية على مستوى الاستثمارات التابعة، فقد نجحت «الإسكندرية للأسمدة» في توظيف قفزة أسعار تصدير اليوريا بفضل استقرار إمدادات الطاقة وهو ما أتاح تشغيل المصنع بكامل طاقته التشغيلية خلال الربع الثاني. وجاء التعافي القوى بنتائج «سبريا مصر» في ضوء القرار الاستراتيجي بتعظيم هامش الربح وتنويع مزيج الصادرات في ظل استمرار القيود على حركة التصدير إلى بعض الأسواق الإقليمية. وصاحب ذلك استقرار الأداء التشغيلي بمشروعات توزيع الغاز والكهرباء باعتبارها المصدر الأكثر استقرارًا لنمو الاستثمارات التابعة.

وتابع أن المجموعة نجحت في تعزيز المركز المالي وتنمية التدفقات النقدية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تمكنت شركة «شمال سيناء البحرية» من تحصيل جزء كبير من المستحقات النقدية على خلفية قيام الحكومة المصرية بتسوية المستحقات المتأخرة على مستوى القطاع، وتم تحويل جزء من هذه السيولة إلى الشركة القابضة لدعم تمويل برنامج التطوير المستمر الذي تتبناه المجموعة.

وأكد روك أن أولويات المجموعة خلال النصف الثاني تتمثل في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف استثماراتها ولاسيما في قطاع الكيماويات، والتوسع في قاعدة عملاء مشروعات توزيع الطاقة وتنمية قدرات التوزيع، بالإضافة إلى تشغيل المرحلة الجديدة في امتياز حقل شمال سيناء البحري وإحراز تقدم ملموس في تنمية استثماراتنا على الساحة الدولية.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.valmore.com.