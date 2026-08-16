بنك الكويت الوطني يعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق الغوص الكويتي لتعزيز حماية الشعاب المرجانية في المياه الكويتية

نائب رئيس العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني عن إنجاز شراكة بيئية واستراتيجية مع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، وذلك في إطار التزام البنك المتواصل بمبادئ المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية البيئية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في دولة الكويت.

وتستهدف هذه الشراكة دعم وتعزيز مشروع “المرابط البحرية”، أحد أبرز المشاريع البيئية الرامية إلى حماية الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية الكويتية، لا سيما في المواقع البحرية الحساسة التي تحتضن مستعمرات طبيعية للشعاب المرجانية، ومن بينها جزر قاروه وأم المرادم وكبر، إضافة إلى عدد من المواقع البحرية في سواحل الخيران والزور.

دعم الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية

وتأتي هذه الشراكة دعما للدور الذي يقوم به فريق الغوص الكويتي منذ سنوات في تنفيذ برامج ومشاريع الحفاظ على البيئة البحرية، وفي مقدمتها صيانة وتثبيت المرابط البحرية الصديقة للبيئة، التي تسهم في الحد من الأضرار التي تتعرض لها الشعاب المرجانية نتيجة إلقاء مخطافات السفن واليخوت وقوارب النزهة في مواقعها الطبيعية.

ويهدف مشروع المرابط البحرية إلى توفير بدائل آمنة ومستدامة لرسو القوارب، بما يسهم في حماية النظم البيئية البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي الذي تتميز به المياه الكويتية.

بنك الكويت الوطني يعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق الغوص الكويتي

مرابط بحرية بمعايير عالمية

وتتميز المرابط البحرية المستخدمة ضمن المشروع بمواصفات فنية دقيقة ومعتمدة عالمياً، حيث يتم تثبيتها في قاع البحر بطريقة تضمن عدم إلحاق أي ضرر بالشعاب المرجانية أو الموائل البحرية المحيطة بها. كما صُممت هذه المرابط لتتحمل الظروف البحرية المختلفة وتمتص صدمات حركة القوارب والأمواج، ما يحد من احتمالات اقتلاع أو تكسير الشعاب المرجانية.

كذلك تُصنع المرابط من مواد صديقة للبيئة ذات عمر تشغيلي طويل، ولا تطلق أي مواد ضارة أو ملوثات في البيئة البحرية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس – رئيس العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في بنك الكويت الوطني، طلال التركي: “نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع فريق الغوص الكويتي، الذي يُعد نموذجاً وطنياً رائداً في العمل البيئي التطوعي وحماية البيئة البحرية في الكويت. ويأتي دعمنا لمشروع المرابط البحرية انطلاقاً من إيماننا بأهمية المحافظة على الثروات الطبيعية والأنظمة البيئية الحساسة، وفي مقدمتها الشعاب المرجانية التي تشكل عنصراً أساسياً في استدامة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

وأضاف التركي أن هذه المبادرة تجسد التزام بنك الكويت الوطني بمواصلة دعم المشاريع البيئية ذات الأثر المستدام، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.”

دعوة لرواد البحر

ويدعو بنك الكويت الوطني جميع مرتادي البحر وهواة الصيد وأصحاب القوارب واليخوت إلى الالتزام باستخدام المرابط العائمة المخصصة عند زيارة الجزر والمواقع البحرية التي تحتوي على الشعاب المرجانية، وتجنب إرساء القوارب مباشرة فوقها، للمساهمة في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية المهمة وضمان استدامتها.

وأكد البنك أن حماية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المرتبطة بها تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود مختلف المؤسسات والأفراد، لما لهذه الأنظمة البيئية من دور محوري في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الحياة البحرية في الكويت.