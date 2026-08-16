هيئة الاتصالات تطلق خدمة “أرقامي” عبر تطبيق “سهل”

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق خدمة (أرقامي) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بالتعاون مع شركات الاتصالات في دولة الكويت في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وحماية حقوق المستخدمين.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الخدمة الجديدة تأتي لتمكين جميع المواطنين والمقيمين من الاطلاع على كل خطوط الهاتف وخدمات الاتصالات المسجلة بأسمائهم لدى مختلف شركات الاتصالات بكل سهولة ويسر.

وأضافت أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الوعي الرقمي وتسهيل عملية التحقق من البيانات الشخصية بما يعزز معايير الشفافية ويسهم في حماية الخصوصية الرقمية لمختلف شرائح المجتمع.

وذكرت أن إطلاق خدمة (أرقامي) يعكس التزامها بتوظيف الحلول التقنية المتقدمة لتوفير خدمات حكومية رقمية موثوقة وآمنة.

ودعت المستخدمين كافة إلى الاطلاع على أرقامهم المسجلة عبر تطبيق (سهل) فور إطلاق الخدمة لضمان دقة وسلامة بياناتهم الشخصية.