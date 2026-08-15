وزير الشباب والرياضة: الشباب عنصر أساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة ووزيرة شؤون الشباب البحرينية روان توفيقي خلال زيارتهما مركز المحرق الشبابي النموذجي

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي الدكتور طارق الجلاهمة في المنامة اليوم السبت أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب مع مملكة البحرين بما يسهم في تطوير العمل الشبابي وتعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب باعتبارهم عنصرا أساسيا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

جاء ذلك في تصريح للوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته للمنامة تلبية لدعوة من وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين روان توفيقي مضيفا أن “الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعرف عن قرب على التجربة البحرينية في مجال العمل الشبابي والاستفادة من البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها”.

وشدد على أن تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين يشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل الشبابي والارتقاء بالبرامج الموجهة للشباب بما يواكب تطلعاتهم ويعزز دورهم في بناء مستقبل مستدام.

وأعرب الوزير الجلاهمة عن تقديره لما اطلع عليه من برامج وتجارب شبابية متميزة في مملكة البحرين مشيدا بما توفره المؤسسات والمراكز الشبابية من بيئة داعمة لاحتضان طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

بدورها أشادت وزيرة شؤون الشباب البحرينية في تصريح صحفي بعمق العلاقات البحرينية الكويتية وما تستند إليه من روابط أخوية وتاريخية راسخة منوهة بدور الشباب من البلدين الشقيقين في تعزيز هذه العلاقات وترسيخها للأجيال المقبلة.

وأكدت أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين المسؤولين والجهات الشبابية في البلدين الشقيقين.

واطلع الوزير الجلاهمة خلال زيارة مركز المحرق الشبابي النموذجي بمعية الوزيرة توفيقي للتعرف على التجربة البحرينية في مجال العمل الشبابي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على مرافق المركز وما يضمه من مساحات مخصصة للشباب وما توفره من بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة وتنفيذ البرامج والمبادرات الشبابية.

وشملت الجولة زيارة (مساحة المنارة) للفن والثقافة في المركز للتعرف على دورها كمساحة شبابية تفاعلية تحتضن الأفكار والمواهب والمبادرات وتوفر للشباب فرصا للتعلم والتواصل والمشاركة.

وتم استعراض دور وجهود وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين وما تقدمه من برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير بيئة داعمة لمشاركتهم وإبداعاتهم إلى جانب استعراض عدد من التجارب والمبادرات الشبابية النوعية وعقد لقاء تعريفي مع رؤساء عدد من الهيئات الشبابية للتعرف على أدوار الهيئات واختصاصاتها وأبرز البرامج والمبادرات التي تقدمها للشباب وما توفره من مساحات وفرص لتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.