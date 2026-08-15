فيران توريس ينضم إلى سان جرمان قادما من برشلونة بعقد حتى 2031

الإسباني فيران توريس

انضم الإسباني فيران توريس المتوّج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، السبت إلى باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا قادما من برشلونة بعقد لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

ويلتحق المهاجم البالغ 26 عاما الذي سجل هدف فوز إسبانيا بلقب مونديال أميركا الشمالية أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي، ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) وفقا لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية.

وقال بطل فرنسا في بيان “يسرّ باريس سان جرمان الإعلان عن التعاقد مع فيران توريس. وقّع المهاجم الإسباني، بطل العالم، عقدا مع النادي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 9”.

ويجتمع النجم السابق لفالنسيا مجددا مع مواطنه مدرب سان جرمان لويس إنريكي الذي منحه أول ظهور دولي مع المنتخب الإسباني، في مباراة بدوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا عام 2020.

وقال توريس في بيان النادي “أنا سعيد للغاية ببدء مغامرة جديدة مع ناد طموح مثل باريس سان جرمان”.

أضاف “أودّ أن أشكر الرئيس ناصر الخليفي ولويس كامبوس والمدرب لويس إنريكي على منحي فرصة الانضمام إلى الفريق، وآمل أن أساعده على الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب”.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس مع برشلونة الذي لعب بقميصه منذ 2022.

وانضم توريس إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار)، ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك كمهاجم صريح احتياطي خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الإلكتروني “يودّ النادي أن يعبّر عن امتنانه لفيران توريس على التزامه خلال المواسم الأربعة والنصف الماضية بقميص البلاوغرانا، ويتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية”.

وكثيرا ما لعب توريس دورا حاسما عند دخوله بديلا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفا في 94 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسبق أن عزز سان جرمان صفوفه بتعاقده مع الظهير الدولي لوكا دينيي ولاعب الوسط الهجومي الدولي ماغنييس أكليوش.

في المقابل، من المرتقب أن يعوّض برشلونة انتقال توريس بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنكليزي ماركوس راشفورد، علما أن النادي الكاتالوني تعاقد مع الإنكليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.

وقد يعزّز وصول توريس إلى العاصمة الفرنسية آمال ليفربول الإنكليزي في التعاقد مع جناح سان جرمان المتألّق برادلي باركولا (23 عاما) الذي قدّم مستويات لافتة مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

وكان الناديان يجريان مفاوضات منذ أسابيع، لكن السعر الذي يطلبه نادي العاصمة الفرنسية والبالغ نحو 150 مليون يورو (173 مليون دولار) شكّل العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة.