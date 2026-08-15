دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية

صورة أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على سفينة تابعة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم السبت على أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية كما تجدد دعوتها إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ودعهما لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.