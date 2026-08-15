“الجوهرة” من بنك الكويت الوطني… أكبر برنامج سحوبات مصرفية في الكويت بجوائز سنوية تبلغ 5 ملايين دينار كويتي

حساب "الجوهرة" من بنك الكويت الوطني

يواصل حساب «الجوهرة» من بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته كأكبر برنامج سحوبات مصرفية من نوعه في الكويت، بإجمالي جوائز سنوية تبلغ 5 ملايين دينار كويتي، تشمل سحوبات أسبوعية وشهرية وثلاث جوائز كبرى بقيمة مليون دينار كويتي لكل منها.

ويعد «الجوهرة» أكثر من مجرد حساب مصرفي، إذ يجمع بين المكافآت النقدية الاستثنائية والحلول الادخارية المرنة والتجربة الرقمية المتطورة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء ويشجع على تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط المالي للمستقبل.

ويتميز البرنامج بمنظومة جوائز هي الأكبر والأكثر تنوعاً في السوق الكويتي، حيث يمنح العملاء فرصة الفوز بجائزة أسبوعية بقيمة 20 ألف دينار كويتي، وجائزة شهرية بقيمة 125 ألف دينار كويتي، إضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها ثلاث مرات سنوياً.

وخلال عام 2026، تم الإعلان عن فائزين اثنين بجائزة المليون دينار كويتي في سحبي شهري يناير ومايو، على أن يتم الإعلان عن الفائز الثالث خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويمنح بنك الكويت الوطني العملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً فرصاً للفوز من خلال سحب «الجوهرة جونيور»، حيث يتيح لهم الدخول في سحب شهري على سبع جوائز نقدية تشمل ثلاثة فائزين يحصل كل منهم على ألف دينار كويتي وأربعة فائزين يحصل كل منهم على 500 دينار كويتي، إضافة إلى إمكانية الفوز بجائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دينار كويتي مع كل سحب على الجائزة الكبرى لحساب «الجوهرة» بالإضافة الى دخول جميع سحوبات الجوهرة.

وللراغبين في تنمية مدخراتهم مع الاستفادة من مزايا البرنامج، يوفر حساب «الجوهرة للتوفير» عائداً يصل إلى 1.5% خلال السنة الأولى، إلى جانب التأهل للدخول في السحوبات الشهرية وسحوبات الجائزة الكبرى لحساب «الجوهرة»، وذلك وفق شروط الحساب.

ويجمع «الجوهرة للتوفير» بين مزايا الادخار والعائد التنافسي وفرصة الفوز بجوائز كبرى، بما يوفر قيمة مضافة للعملاء ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية.

تجربة رقمية متكاملة

وفي إطار التزام بنك الكويت الوطني بتقديم تجربة مصرفية سهلة ومتطورة، يمكن للعملاء فتح حسابات «الجوهرة» » أو «الجوهرة للتوفير» بشكل رقمي بالكامل من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

كما أصبح بإمكان غير عملاء بنك الكويت الوطني فتح حساب «الجوهرة» مباشرة عبر التطبيق والاستفادة من جميع مزايا البرنامج والجوائز المتاحة، بما يعكس توجه البنك نحو توفير خدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة ومرونة وإتاحة للجميع.

شفافية ونزاهة

ويولي بنك الكويت الوطني أهمية قصوى لترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع سحوبات «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور»، حيث تُجرى السحوبات بحضور وتحت إشراف ومراقبة ممثلين من شركتي التدقيق العالميتين «ديلويت» و«جرانت ثورنتون»، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والعدالة في جميع مراحل السحب.

كما يتيح بنك الكويت الوطني متابعة جميع سحوبات «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور» عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حرصه على إبقاء العملاء على اطلاع دائم بمجريات السحوبات وإعلان الفائزين أولاً بأول.

كما يحرص البنك على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين العملاء، حيث لا يدخل أي عميل فائز في أي سحب جديد لمدة 90 يوم عمل من تاريخ فوزه، فيما لا يشارك الفائز بجائزة واحدة أو بمجموعة جوائز تبلغ قيمتها 50 ألف دينار كويتي أو أكثر في أي سحوبات أخرى لمدة سنة كاملة من تاريخ آخر فوز له، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العملاء للفوز.

ويواصل حساب «الجوهرة» تقديم نموذج مصرفي متكامل يجمع بين تعزيز ثقافة الادخار ومنح العملاء فرصاً استثنائية للفوز على مدار العام، من خلال أكبر برنامج سحوبات مصرفية في الكويت وأعلى قيمة جوائز سنوية في القطاع المصرفي. كما يعكس البرنامج حرص بنك الكويت الوطني على توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، عبر تجربة مصرفية رقمية متطورة ومزايا تنافسية تجعل «الجوهرة» من أبرز برامج الادخار والجوائز في السوق الكويتي.