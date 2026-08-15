دولة الكويت تدين وتستنكر تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت واستنكارها لتصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين الأبرياء، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوّض فرص تحقيق السلام، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت الوزارة موقف الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.