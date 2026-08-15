بنك الكويت الوطني يحصد 17 جائزة مرموقة من “غلوبال فاينانس” تقديراً لريادته في الخدمات المصرفية الرقمية

مبنى بنك الكويت الوطني

أكد بنك الكويت الوطني مجدداً مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، بعد أن تُوّج بمجموعة من الجوائز المرموقة ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2026، وحصد الوطني 17 جائزة على المستويين المحلي والإقليمي، تقديراً لتميزه في تقديم الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة.

وعلى مستوى الكويت، فاز بنك الكويت الوطني بـ 13 جائزة شملت “أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد”، و”أفضل عروض المنتجات المصرفية عبر الإنترنت”، و”أفضل بنك في التحول الرقمي”، و”أفضل حلول الدفع الإلكتروني”، و”أفضل إدارة لأمن المعلومات ومكافحة الاحتيال”، و”أفضل تسويق وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، و”أفضل برنامج مصرفي متكامل للشركات”، و”أفضل بنك في الخدمات الرقمية للشركات”، و”أفضل بوابة إلكترونية من حيث تجربة المستخدم، و”الأفضل في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت”، و”أفضل استراتيجية للمدفوعات الرقمية”، إضافة إلى جائزتي “الأفضل في الائتمان والإقراض الذكي” و”الخدمات المصرفية الاجتماعية والمجتمعية” عن بنك “وياي”.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الاستراتيجية الرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني” وقدرتها على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

كما عزّز “الوطني” ريادته الرقمية إقليمياً بحصده 4 جوائز مرموقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط هي: جائزة “أفضل إدارة لأمن المعلومات ومكافحة الاحتيال”، و”أفضل برنامج مصرفي متكامل للشركات”، و”الأفضل في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت”، إضافة إلى جائزة “الخدمات المصرفية الاجتماعية والمجتمعية” عن بنك “وياي”، تقديراً لجهوده في توفير بيئة مصرفية رقمية آمنة، إلى جانب دوره في تعزيز الشمول المالي وترسيخ مفهوم الخدمات المصرفية المجتمعية الموجهة لفئة الشباب.

وتعكس هذه الجوائز المكانة المتقدمة التي يحتلها بنك الكويت الوطني في مجال التحول الرقمي، والنجاح المستمر لاستثماراته في التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يسهم في تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة وسلسة تلبي احتياجات العملاء وتواكب أنماط حياتهم الرقمية.

ويواصل البنك تطوير قنواته المصرفية الرقمية وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء، مع التركيز على الابتكار والأمن السيبراني وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، بما يدعم رؤيته الرامية إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية في السوق الكويتي والمنطقة.

وجاء اختيار بنك الكويت الوطني للفوز بهذه الجوائز المرموقة بعد عملية تقييم شاملة أجرتها مجلة غلوبال فاينانس بالتعاون مع لجنة تحكيم متخصصة، حيث استند التقييم إلى مجموعة من المعايير الرئيسية شملت قوة استراتيجية البنك في جذب العملاء الرقميين وخدمتهم، ونجاحه في زيادة استخدام القنوات والخدمات الرقمية، ونمو قاعدة العملاء الرقميين، وتنوع المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة، فضلاً عن تحقيق فوائد ملموسة من المبادرات الرقمية، وكفاءة تصميم ووظائف المنصات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية. كما تم اختيار الفائزين في الفئات الفرعية بناءً على مستوى التميز والنجاح الذي حققته منتجاتهم وخدماتهم الرقمية.

وتُعد جوائز غلوبال فاينانس من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تستند في تقييمها إلى مجموعة من المعايير تشمل قوة الاستراتيجية الرقمية، ومستوى الابتكار، ونمو قاعدة العملاء الرقمية، وكفاءة الخدمات المقدمة، إضافة إلى عوامل الأمان وتجربة المستخدم وجودة الحلول التكنولوجية.

بنك وياي يحصد 3 جوائز مصرفية مرموقة على مستوى الكويت والمنطقة

أعلن وياي بنك، أول بنك رقمي في الكويت عن فوزه بثلاث جوائز مصرفية مرموقة، في إنجاز جديد يعكس ريادته في الابتكار الرقمي وتقديم تجارب مصرفية متطورة تضع العميل في قلب اهتماماته.

وقد حصد بنك وياي الجوائز التالية:

جائزة الخدمات المصرفية الاجتماعية والمجتمعية في الكويت

جائزة الخدمات المصرفية الاجتماعية والمجتمعية على مستوى المنطقة

جائزة أفضل بنك في الائتمان والإقراض الذكي في الكويت

ويؤكد هذا التقدير المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك وياي في تطوير تجربة مصرفية رقمية متكاملة تجمع بين الابتكار، وسهولة الاستخدام، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع.

ومنذ انطلاقه، نجح وياي بنك في إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية للأجيال الرقمية من خلال تقديم حلول مصرفية متكاملة وسلسة عبر تطبيق رقمي متطور يواكب تطلعات العملاء ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة.

ويعكس الفوز بجائزتي الخدمات المصرفية الاجتماعية والمجتمعية في الكويت وعلى مستوى المنطقة نجاح البنك في بناء منظومة مصرفية تتجاوز الخدمات التقليدية، من خلال تعزيز الشمول المالي، ودعم المبادرات المجتمعية، وتشجيع الممارسات المستدامة والمسؤولة بيئياً، إلى جانب تمكين العملاء من تبني حلول رقمية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. كما يواصل ويّاي دعم وتمكين الشباب بمختلف اهتماماتهم وتطلعاتهم من خلال إطلاق مبادرات وبرامج نوعية وشراكات استراتيجية تركز على الابتكار والاستدامة والتطوير الشخصي، ما يتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق طموحاتهم والمساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع والاقتصاد الرقمي في الكويت.

كما تؤكد جائزة أفضل بنك في الائتمان والإقراض الذكي في الكويت نجاح بنك وياي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يتيح للعملاء الموظفين الوصول إلى الخدمات الائتمانية بسهولة وكفاءة ضمن تجربة رقمية متكاملة.