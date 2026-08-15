“التربية” تطلق مشروع مدارس الموهوبين لتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026 – 2027 بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيأة لتنمية قدراتهم وتعزيز لاستثمار في الطاقات الوطنية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن مدارس الموهوبين تعد أحد المشاريع التطويرية التي يتولاها مكتب الموهوبين التابع لمكتب وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وذلك لرعايتهم وتنمية قدراتهم عبر سياسات تعليمية متطورة وشراكات محلية ودولية فاعلة.

وأوضحت أن المشروع يقوم على إنشاء مدارس متخصصة ومستقلة للبنين والبنات تعنى برعاية الطلبة الموهوبين من مختلف المناطق التعليمية انطلاقا من إيمان الوزارة بأن الاستثمار في العقول الواعدة يمثل ركيزة أساسية لصناعة مستقبل يعزز مكانة الكويت مركزا للابتكار والريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبينت أن ترشيح الطلبة يتم إلكترونيا عبر منصة (موهوب) التابعة للوزارة وفق شروط منها أن يكون الطالب كويتي الجنسية ومقيدا في إحدى مدارس التعليم العام وحقق مستوى تحصيليا مرتفعا خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2025 – 2026 إلى جانب أداء اختبارات الكشف عن الموهبة.

ودعت الراغبين بالتسجيل إلى زيارة الموقع mawhoob.moe.edu.kw والاطلاع على الشروط موضحة أن طلبات الترشيح تستقبل فقط عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الموهوبين خلال الفترة من 16 إلى 29 أغسطس الجاري.

وأفادت أن الاختبارات في الفترة من 6 إلى 17 سبتمبر المقبل مبينة أنه في حال القبول يتم نقل الطلبة اعتبارا من 27 سبتمبر المقبل إلى منطقة الفروانية التعليمية في منطقة غرب عبدالله المبارك حيث تم تجهيز مدرسة للبنين وأخرى للبنات.

وأضافت أن مدارس الموهوبين ستقدم مناهج إثرائية علمية وتطبيقية أعدت استنادا إلى أفضل الممارسات التعليمية العالمية وبإشراف متخصصين موضحة أن فلسفة هذه المناهج تقوم على الإثراء الأفقي الذي يوسع معارف الطالب ويعمقها ويربط بين مختلف المجالات الدراسية على أن تقدم إلى جانب المناهج المعتمدة من الوزارة.

وأوضحت أن مكتب الموهوبين حدد يوم 23 أغسطس الجاري موعدا لبدء التقديم الإلكتروني على موقع الوزارة الرسمي للراغبين في العمل بمدارس الموهوبين وفق معايير دقيقة لاختيار الكفاءات المؤهلة بما يضمن استقطاب كوادر قادرة على التعامل مع الخصائص التعليمية والنفسية للطلبة الموهوبين.

وذكرت أن اختيار الهيئة التعليمية لا يقتصر على استيفاء الشروط والمؤهلات إذ يخضع المرشحون لاختبار ومقابلة شخصية ضمن مراحل الاختيار بما يضمن التحقق من التمكن من التخصص والقدرة على التعامل مع الخصائص التعليمية والنفسية للطلبة.

واشارت إلى أن احتياجات مدارس الموهوبين تشمل كوادر إدارية وفنية مساندة تكمل منظومة العمل التربوي وتضمن انتظام العملية التعليمية.