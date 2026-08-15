وزيرة الشؤون: تكويت مسؤولي فروع التموين في 12 جمعية ومزيد من الشواغر قريبا

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت تكويت وظيفة مسؤول فرع التموين في 12 جمعية تعاونية ضمن خطة تستهدف تكويت هذه الوظيفة في جميع الجمعيات التعاونية.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة تتابع تنفيذ الخطة بصورة مباشرة وفق مراحل محددة تهدف إلى توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع التعاوني وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين.

وأضافت أن إنجاز التكويت في الجمعيات الـ12 يمثل مرحلة ضمن خطة شاملة ستتواصل تباعا لتشمل بقية الجمعيات مع الالتزام بشروط وضوابط شغل الوظيفة ومنح الأولوية للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وكشفت عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من الشواغر في الجمعيات التعاونية بعد استكمال حصرها والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها مؤكدة مواصلة الوزارة سياسة تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف الإشرافية والمساندة بالقطاع التعاوني.

وأكدت الوزير الحويلة أن خطة التكويت لا تقتصر على سد الشواغر وإنما تستهدف بناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تطوير العمل التعاوني ورفع كفاءته بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين.

يذكر أن وزارة (الشؤون) أعلنت في 28 يوليو الماضي البدء الفوري بتكويت وظيفة مسؤول فرع التموين ضمن الوظائف المساندة في الجمعيات التعاونية ومنح الكفاءات الوطنية المستوفية للشروط الأولوية في إجراءات الترشيح والتعيين.