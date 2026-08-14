مقتل خمسة أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة في شرق اليابان

هطول أمطار غزيرة في شرق اليابان

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في شرق اليابان جراء أمطار غزيرة “غير مسبوقة” شهدتها المنطقة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، ما تسبب أيضا باحتجاز آلاف المسافرين في مطار ناريتا الدولي.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت متأخر الخميس إلى إطلاق تحذيرات من انزلاقات تربة وانقطاع في التيار الكهربائي، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية للمرة الأولى تحذيرا من المستوى الأعلى بشأن الأمطار الغزيرة في منطقة تشيبا.

في المناطق الريفية من تشيبا، تُركت عشرات السيارات وكان بعضها مغطّى بالوحل، فيما انشغلت الأجهزة الفنية طوال اليوم بإصلاح الطرق التي تضررت بشدة أو انهارت.

وذكر مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن من بين القتلى رجلا في الستينات أو السبعينات من عمره عُثر عليه طافيا على طريق غمرته المياه، وامرأة تبلغ 66 عاما حاصرتها المياه داخل سيارتها.

أضاف أن نحو 26 ألف أسرة في محافظة تشيبا كانت بلا كهرباء بحلول صباح الجمعة. وغمرت المياه عددا كبيرا من المنازل.

ووصف مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خلال مؤتمر صحافي الخميس، الوضع “يتجه نحو بلوغ مستويات غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة”.

ذكر مكتب إدارة الكوارث في تشيبا أن نحو ستة آلاف مسافر علقوا داخل مطار ناريتا، أحد المطارين الرئيسيين اللذين يخدمان طوكيو، بعد إلغاء العديد من رحلات القطارات المتجهة إلى المطار والمغادرة منه حتى بعد ظهر الجمعة.

كما علق مئات الأشخاص في محطة تشيبا للقطارات بسبب تعليق الخدمات، بحسب ما رصده صحافي من وكالة فرانس برس.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن المئات قضوا الليل في مراكز إيواء بمحافظة تشيبا، وعرضت لقطات لسيارات غمرتها مياه الفيضانات حتى مستوى المصابيح الأمامية في مدينة كاشيوا.

وقالت امرأة مقيمة في إيتشيكاوا في تشيبا “حدث كل ذلك فجأة، لذا كانت مفاجأة تامة. لا كهرباء، لذلك أنا قلقة بشأن ما إذا كنت سأتمكن من إعادة فتح متجري في الأيام القليلة المقبلة”.