“الموهبة والإبداع” يختتم برنامج الإعداد والتعرف على التخصصات الجامعية العلمية لطلبة الثانوية 2026

صباح الأحمد للموهبة يختم برنامج التأهيل الجامعي PRE 2026 بالتعاون مع جامعة الكويت وبمشاركة أكثر من 65 طالباً وطالبة

اختتم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) برنامج الإعداد والجاهزية والتعرف على التخصصات الجامعية العلمية لطلبة المرحلة الثانوية (PRE 2026).

وقال (المركز) إن البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري بالتعاون مع جامعة الكويت وبمشاركة أكثر من 65 طالبا وطالبة (الصفوف من الـ10 إلى الـ12) هدف إلى مساعدة الطلبة على التعرف على التخصصات الجامعية واختيار المسارات الأكاديمية التي تناسب اهتماماتهم وقدراتهم عبر تجربة تعليمية جمعت بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية والميدانية.

وأكد أهمية البرنامج الذي أقيم تحت رعاية مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم في تعريف الطلبة المشاركين بالحياة الجامعية والتخصصات الأكاديمية في مسارات الطب والهندسة والبترول من خلال تجربة علمية وتطبيقية أسهمت في تنمية مهاراتهم والتعرف عن قرب على طبيعة التخصصات ودعم توجهاتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

وأوضح أن البرنامج قدم تجربة متكاملة جمعت بين المحاضرات التخصصية وورش العمل التطبيقية والتجارب العملية والزيارات الميدانية والتفاعل المباشر مع الأكاديميين والمتخصصين.

وبين أن الطلبة شاركوا في أنشطة أتاحت لهم التعرف عن قرب على طبيعة الدراسة الجامعية ومتطلبات التخصصات المختلفة وفرص التعليم والمنح الدراسية وآفاق سوق العمل بما يعزز جاهزيتهم للمرحلة الجامعية.

وأفاد بأن مسار الطب تضمن تجارب شملت التعرف على علم الأوبئة وكتابة الأبحاث العلمية والتدريب في غرفة التشريح وورش استخدام المعدات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة وزيارات للمكتبة الطبية والمستشفيات.

وأضاف أن المسار الطبي تضمن كذلك التدريب على جراحة المنظار والجراحة بالمحاكاة والعروض المخبرية ولقاءات مع أطباء ممارسين مما أتاح للطلبة فرصة التعرف عمليا على طبيعة الدراسة والممارسة في المجال الطبي.

وأوضح (المركز) أن مسار الهندسة اشتمل على محاضرات وتجارب في مجال العمارة ومسابقات هندسية وتجارب فنية وزيارات ميدانية إلى كل من معرض أحمد الجابر للنفط والغاز والمركز العلمي وأنشطة تطبيقية في الطباعة ثلاثية الأبعاد بما عزز الجانب العملي لدى الطلبة وربط المفاهيم الهندسية بالتطبيقات الواقعية.

يذكر أن البرنامج جاء ضمن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لتقديم برامج نوعية تسهم في تنمية قدرات الطلبة وتعزيز معارفهم ومهاراتهم العملية ودعم التفكير النقدي وحل المشكلات ومساعدتهم على اكتشاف اهتماماتهم الأكاديمية.