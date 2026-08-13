مركز جابر لجراحة القدم السكري والعلاج بالأكسجين عالي الضغط يحصل على اعتماد دولي

مركز جابر العلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين

حصل مركز جابر لجراحة القدم السكري والعلاج بالأكسجين عالي الضغط في مستشفى (جابر الأحمد) التابع لوزارة الصحة على اعتماد دولي من المستوى الرابع من جمعية طب ما تحت سطح البحر والطب عالي الضغط بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب تقييم شامل لمستوى الخدمات والتجهيزات ومعايير التشغيل والسلامة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الاعتماد الدولي يأتي تتويجا لالتزام المركز بأحدث التوصيات والممارسات العالمية وتطبيق معايير الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الطبية التخصصية بما يعزز توفير خدمات علاجية متقدمة وفق المعايير المعتمدة دوليا. وأوضحت أنه منذ افتتاح المركز في عام 2023 استفاد من خدماته أكثر من 520 مريضا فيما تجاوز عدد جلسات العلاج بالأكسجين عالي الضغط 10500 جلسة علاجية شملت عددا من الحالات الطبية المعقدة من بينها قصور الدورة الدموية والجروح بطيئة الالتئام وفقدان السمع المفاجئ وحالات الغرق والتسمم بأول أكسيد الكربون.

وأضافت أن المركز يضم فريقا طبيا وتمريضيا متخصصا ومؤهلا بشهادات وخبرات عالمية بما يتيح التعامل مع الحالات الطارئة وشبه الطارئة على مدار الساعة وطوال أيام السنة ضمن منظومة متكاملة تضع سلامة المريض وجودة الرعاية في مقدمة أولوياتها.

وأكدت الوزارة استمرارها في دعم وتطوير الخدمات الطبية التخصصية وتبني أحدث التقنيات والممارسات العلاجية المعترف بها دوليا بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في دولة الكويت.