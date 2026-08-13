بنك الخليج يختتم برنامج "Beyond Ajyal" لتطوير القيادات بالتعاون مع "يوروموني"

اختتم بنك الخليج بنجاح برنامج «Beyond Ajyal» لتطوير القيادات، الذي نُفذ بالتعاون مع «يوروموني» على مدى أربعة أشهر، بهدف تعزيز قدرات القيادات الإدارية الوسطى في البنك وإعدادهم لتولي مسؤوليات قيادية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس البرنامج التزام بنك الخليج المتواصل بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال بناء قاعدة قوية من القيادات المؤهلة والقادرة على مواكبة تطورات القطاع المصرفي، ودعم الأولويات الاستراتيجية للبنك وتوجهاته المستقبلية.

وقدم برنامج «Beyond Ajyal» للمشاركين رحلة تعليمية متكاملة، شملت مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها القيادة الذاتية، والقيادة المؤسسية، والابتكار، والتفكير الاستراتيجي، وفهم الأعمال، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم القيادية وتوسيع رؤيتهم المهنية وقدرتهم على اتخاذ القرارات الفعالة.

كما تضمن البرنامج محتوى تعليمياً متخصصاً في مجال الصيرفة الإسلامية، شمل الأطر التنظيمية والرقابية، والمنتجات المالية الإسلامية المبتكرة، وحلول التمويل الموجهة للأفراد والشركات، إلى جانب إدارة المخاطر المتقدمة، بما يعزز جاهزية المشاركين لمواكبة المتغيرات والفرص المستقبلية في القطاع المصرفي.

وإلى جانب الجلسات التعليمية والتدريبية، استفاد المشاركون من جلسات فردية للتدريب والتوجيه، أتاحت لهم فرصة تقييم مسيرتهم في التطور القيادي، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، وتعزيز قدراتهم على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة ضمن أدوارهم ومسؤولياتهم اليومية.

وأكد بنك الخليج أن برنامج «Beyond Ajyal» يمثل امتداداً لجهوده المتواصلة في اكتشاف المواهب وتطوير القيادات من داخل البنك، بما يسهم في تعزيز استدامة الأداء المؤسسي وإعداد كوادر قادرة على قيادة مسيرة التحول والنمو خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل بنك الخليج، من خلال برامجه ومبادراته المتنوعة، ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر والابتكار والتميز، واضعاً تطوير موظفيه وتمكينهم في مقدمة أولوياته، باعتبارهم القوة الدافعة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومواصلة مسيرة النجاح المستدام.