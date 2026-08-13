الجهاز الوطني وديوان الخدمة المدنية يبحثان قوائم التميز ومواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية

عقد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اجتماعاً تنسيقياً مع الوكيل المساعد لشؤون البعثات والإجازات الدراسية وممثلي ديوان الخدمة المدنية، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قوائم مؤسسات التعليم العالي المتميزة، والموضوعات ذات الصلة بالتخصصات والابتعاث، ومواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الكويت.

وأكد مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتكليف الدكتور جاسم العلي أهمية بناء مسارات تعاون مؤسسي قائمة على تبادل البيانات والمؤشرات، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط في المجالات ذات الصلة بالتعليم والتوظيف.

وتناول الاجتماع آليات الاستفادة من مؤشرات سوق العمل في تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من التخصصات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الوظيفية، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في التخصصات العلمية والتكنولوجية والفنية واستشراف المجالات الواعدة.

كما جرى بحث الأطر والمعايير المرتبطة بقوائم التميز وسبل تطويرها بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في منظومة التعليم العالي، إضافة إلى الموضوعات المرتبطة بالابتعاث وفق الأطر المنظمة ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون وتكامل الجهود بين الجهتين، بما يعزز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري ويدعم أولويات التنمية في دولة الكويت.